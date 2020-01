Twee gezinnen dakloos na hevige branden Koen Baten & Ronny De Coster

02 januari 2020

00u00 0 Denderleeuw 2020 is in mineur gestart voor twee Oost-Vlaamse gezinnen. In Denderleeuw zijn een vader en zijn zoon dakloos nadat tijdens de feestnacht een opslagruimte in vlammen opging en het vuur zich naar hun woning verspreidde. Ook in Brakel moet een gezin met drie kinderen tijdelijk elders onderdak zoeken, nadat het dak van hun pas gerenoveerde villa in brand vloog.

Omstreeks 19.30 uur merkten Jo De Leeuw en zijn zoon Orry uit Welle (Denderleeuw) hevige rookontwikkeling op in de opslagplaats van een bouwbedrijf die aansluit op hun woning. De vlammen sloegen over op hun huis. Niemand gewond, maar de twee mannen waren wel erg geschrokken. "In enkele minuten tijd ben ik mijn huis kwijtgeraakt", getuigt de vader. Mogelijk ligt een schouwbrand aan de basis van de vlammen. De komende maanden zullen de twee opgevangen worden bij vrienden.

In Everbeek-Boven (Brakel) liep het exact een kwartier voor de jaarwisseling mis. De bewoners hoorden 'iets' knetteren: er bleek een hevige brand te woeden op zolder. Ook hier is de oorzaak wellicht te zoeken bij een oververhitte schoorsteen. De villa was vijf jaar geleden nog maar volledig gerenoveerd. Het gezin met drie kinderen van 8, 12 en 14 bleef ongedeerd en verblijft voorlopig in een crisiswoning van de gemeente. (KBD/DCRB)