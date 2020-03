Tsjik Tjak Vollenbak en Miskwekt winnen carnavalsstoet Claudia Van den Houte

09 maart 2020

15u22 3 Denderleeuw Tsjik Tjak Vollenbak en Miskwekt zijn de winnaars geworden van de 46ste carnavalsstoet van Denderleeuw.

Tsjik Tjak Vollenbak werd de winnaar bij de grote groepen. De groep had dit jaar als thema ‘T orkest van honger en dest’ in de stoet. “We hebben ingespeeld op het feit dat de groepen uit Denderleeuw moeten uitwijken naar andere gemeenten om hun liedjes te maken”, vertelt Liesbeth Depuydt, voorzitter van Tsjik Tjak Vollenbak. “Als ‘T orkest van honger en dest’ gingen wij dat voor hen doen.” De groep is blij met de overwinning. “We bestaan nu vier jaar, waarvan we drie keer hebben gewonnen, eerst bij de kleine groepen, nu voor de tweede keer bij de grote groepen. We hadden gehoopt om opnieuw te winnen. We hadden enorm ons best gedaan. De hoedjes, rokken, accordeons... hebben we allemaal zelfgemaakt. We zijn zelfs nog tot zaterdagnacht bezig geweest met trommels maken.”

Ook bij Miskwekt klinkt het tevreden. “Het is onze derde overwinning op een rij”, zegt Kevin Buyl. “Je streeft als carnavalsgroep elk jaar naar de overwinning.” Het is een beetje een afscheid in schoonheid voor Miskwekt. “Volgend jaar stoppen we ermee, wegens verschillende omstandigheden. Al genieten we er nog steeds van als we de lachende kinderen zien tijdens de kinderstoet. Daar doen we het voor.”