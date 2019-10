Trio brengt mythische brouwerij Eylenbosch weer tot leven door Oude Gueuze en Kriek opnieuw te brouwen Claudia Van den Houte

24 oktober 2019

19u21 2 Denderleeuw Erik De Keersmaeker, Jeroen Lettens en Klaas Vanderpoorten blazen de mythische brouwerij Eylenbosch nieuw leven in door de Eylenbosch-bieren Oude Gueuze en Kriek te herlanceren. Op een andere locatie, maar volgens de traditionele methode en de authentieke recepten. Erik De Keersmaeker is al de zesde generatie in een familie van brouwers.

Brouwerij Eylenbosch was vroeger één van de belangrijkste brouwerijen in België, tot de lambiekbieren in de tweede helft van de 20ste eeuw hun populariteit verloren ten voordele van industriële pils en de brouwerij teloorging. Het gebouw van de vroegere brouwerij in Schepdaal heeft lang leeggestaan, maar momenteel zijn er werken aan de gang voor een renovatieproject met 55 appartementen en 2.000 vierkante meter commerciële ruimte. De gebouwen kwamen na de sluiting in handen van de familie De Keersmaeker. Die heeft meer dan 300 jaar lang een eigen brouwerij gehad in Kobbegem, eerst bekend als Brouwerij Den Hert en nadien als Brouwerij De Keersmaeker. Eric De Keersmaeker, de zesde generatie in een lange familie van brouwers, herlanceert nu de Eylenbosch-bieren.

“Mijn broer werkte tot tien jaar geleden nog in onze familiebrouwerij. Zelf ben ik 30 jaar aan de slag geweest in voedingsbedrijven zoals Mars en Kraft Foods en als commercieel directeur bij Walt Disney. Ik hielp als kind, vanaf ik negen à tien jaar oud was, wel mee in onze familiebrouwerij en deed er ook telkens vakantiewerk. Ik heb er mooie herinneringen aan”, vertelt De Keersmaeker.

Het maken van Oude Gueuze en Kriek vergt heel wat geduld. Het bier wordt op houten vaten gedaan en daarna laat men dat drie jaar evolueren. Het is momenteel aan het ‘lageren’. De oude Kriek is in juni 2020 klaar, de Oude Gueuze in juni 2021 Brouwer Eric De Keersmaeker

Voor de herlancering van de Eylenbosch-bieren werkt hij samen met zijn studievriend Jeroen Lettens en de jonge brouwer Klaas Vanderpoorten. Die laatste ging voor zijn masterproef als bio-ingenieur zes maanden aan de slag in de Verenigde Staten, met de micro-organismen in op vat gerijpte bieren als onderzoeksobject. “Bier is mij met de paplepel ingegeven. Bij ons thuis dronken we al graag speciaalbier”, vertelt Vanderpoorten. “Na hele moeilijke jaren voor de lambiek en de traditionele geuze, keert de belangstelling voor deze unieke bieren terug.”

Over drie jaar klaar

“Klaas brouwt het bier zelf in brouwerij De Troch in Wambeek”, zegt De Keersmaeker. “Dat gebeurde vorig jaar al, maar het maken van Oude Gueuze en Kriek vergt heel wat geduld. Het bier wordt op houten vaten gedaan en daarna laat men dat drie jaar evolueren. Het is momenteel aan het ‘lageren’. De oude Kriek is in juni 2020 klaar, de Oude Gueuze in juni 2021.” In afwachting brengt het nieuwe Eylenbosch-team een nieuw bier op de markt, met een toepasselijke naam: ‘Patience for Eylenbosch. “Dat is een Saison van 5.5%, een typisch bier uit Wallonië. Het werd vroeger door de seizoensarbeiders op het veld gedronken”, weet Jeroen Lettens. Dat bier werd voorgesteld in bierrestaurant De Heeren Van Liedekercke en zal alvast te verkrijgen zijn in de Cru-winkels van Colruyt.

Het nieuwe Eylenbosch-team is ook een crowdfunding gestart om maar liefst 1.500 hectoliter lambiek te kunnen stockeren. Daarvoor zijn 15 foeders, 100 pijpen en 100 tonnen nodig. Het doel is om 150.000 euro in te zamelen. “We zouden ons graag liefst zo dicht mogelijk bij de vroegere brouwerij vestigen.”