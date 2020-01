Triatlonclub werkt samen met gemeente aan eerste triatlonevenement in Denderleeuw Claudia Van den Houte

30 januari 2020

18u40 0 Denderleeuw Het belooft een goed jaar te worden voor het vernieuwde triatlonteam ‘DDTT – NRGY Solutions’, vroeger ‘DDTT’, dat zijn vierde seizoen start onder een nieuwe naam en met enkele nieuwe sponsors.

Niet alleen zullen de atleten van DDTT – NRGY Solutions ook in 2020 te zien zijn in heel wat buitenlandse topwedstrijden, zoals de Iron Man ’s van Nice, Marbella en Zwitserland, maar de triatlonclub werkt met het Denderleeuws gemeentebestuur ook nauw samen om een triatlonevenement in Denderleeuw uit de grond te stampen. De allereerste triatlonwedstrijd in de gemeente vindt plaats op 26 juli 2020. Op het programma van de ‘Schiptrekkers Triatlon’ staat een fun- en kwarttriatlon. De fun-versie gaat over een afstand van 200 m zwemmen, 10 km fietsen en 2,5 km lopen. De kwarttriatlon omvat 1.000 m zwemmen, 40 km fietsen en 10 km lopen. Centrale plaats van het gebeuren is het Dorp, met wisselzone en animatie. Gezwommen wordt er in Dender en het fietsen en lopen gebeurt in rondjes doorheen Denderleeuw, zodat de supporters maximaal de triatleten kunnen aanmoedigen.

Net als vorige jaren houdt de club haar wekelijkse looptraining op donderdagavond. Ze start om 18.30 uur aan de sporthal aan het Walleken. De zwemtrainingen vinden plaats in het zwembad van Ninove op vrijdag om 19 uur. Fietstrainingen worden vanaf de lente ad hoc georganiseerd.