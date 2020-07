Treinverkeer vanaf 1 augustus onderbroken door grote vernieuwingswerken aan spoorlijn in Denderleeuw Claudia Van den Houte

16 juli 2020

18u05 0 Denderleeuw Spoorwegbeheerder Infrabel start op 1 augustus met grote vernieuwingswerken aan de spoorlijn in Denderleeuw.

De werken zullen tot oktober duren. Tijdens de werken vernieuwt Infrabel de sporen, de bovenleiding, de waterdichte rokken van de twee bruggen en de seininrichting. Aangezien er zware machines worden ingezet, kunnen de werken voor geluidshinder zorgen. Infrabel doet haar best om die tot een minimum te beperken. Van 1 tot 23 augustus zal er doorlopend -dag en nacht- worden gewerkt en wordt het treinverkeer onderbroken. Van 24 augustus tot en met oktober gaat het vooral om nachtwerk. Meer info over de aangepaste dienstregeling is te vinden op www.belgiantrain.be.