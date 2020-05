Transitverbod voor zwaar verkeer wordt uitgebreid naar deelgemeenten Welle en Iddergem Claudia Van den Houte

11u15 0 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw gaat het transitverbod voor zwaar verkeer van meer dan 3,5 ton uitbreiden naar haar deelgemeenten Iddergem en Welle. Vanaf 15 mei zal het op het hele grondgebied van kracht zijn.

Het transitverbod voor voertuigen +3,5 ton bestaat al sinds 2007 in Denderleeuw, meer bepaald in de woongebieden Leeuwbrug, Stationswijk, Centrum en Huissegem. “We merken echter dat bijvoorbeeld ook de Hoogstraat in Iddergem de laatste jaren meer en meer last heeft van doorgaand sluipverkeer van en naar Aalst om file aan rotonde Albatros te vermijden”, vertelt schepen voor Mobiliteit Yves De Smet (LvB). “Doorgaand verkeer en sluipverkeer is nefast voor wie vlot op zijn bestemming wil geraken, maar ook voor de verkeersveiligheid en volksgezondheid”, vervolgt schepen voor Klimaat en Duurzaamheid Andy Depetter (Groen). “We hopen door de invoering van dit transitverbod, de leefbaarheid voor de inwoners van Iddergem en Welle opnieuw te vergroten.”

“We voeren dit transitverbod op het hele grondgebied in, zodat het voor iedereen meteen duidelijk is”, zegt schepen De Smet. “De zone waar het transitverbod geldt, zal aangeduid worden met verkeersborden waardoor de maatregel voor elke weggebruiker zichtbaar is. Vanaf 15 mei zal het dus voor zwaar verkeer +3,5 ton verboden zijn om ook onze deelgemeenten Iddergem en Welle te doorkruisen. Enkel plaatselijk vrachtverkeer - verkeer dat een bestemming heeft binnen het gebied - wordt toegelaten.”