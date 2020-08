Tienjarige Lars neemt deel aan internationale bmx-wedstrijd Claudia Van den Houte

06 augustus 2020

17u10 0 Denderleeuw De tienjarige Lars Van Laethem uit Welle neemt deel aan de internationale wedstrijd ‘E-Fise Montpellier by Honor’.

De wedstrijd vindt normaal jaarlijks plaats in het Franse Montpellier, maar gezien de coronacrisis verloopt de wedstrijd nu online. Lars doet mee aan de wedstrijd in de categorie ‘bmx park amateur’. In die categorie zijn er een vijftigtal deelnemers. Zij moesten een filmpje insturen waarin ze hun bmx-kunsten tonen. Iedereen kan online stemmen op zijn favoriet. De score wordt voor vijftig project bepaald door het publiek en voor vijftig procent door de jury. Wie naar de finale gaat, moet opnieuw een video maken waar terug op gestemd zal kunnen worden.

“Lars doet als enige Belg mee aan de wedstrijd”, vertelt zijn mama Jessy. “Hij is al vier jaar bezig met bmx freestyle, een olympische sport.” Lars won vorig jaar de Beker van België en werd Belgisch kampioen bij de junioren jonger dan 15 jaar. Stemmen kan nog tot en met 9 augustus via www.e-fise.com/en/montpellier/competition/bmx-park/amateur-men.