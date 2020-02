Tien koppeltjes uit kleuterklas ‘trouwen’ op Valentijnsdag Claudia Van den Houte

14 februari 2020

19u11 0 Denderleeuw Tien koppeltjes uit de derde kleuterklas van de GO!-basisschool De Wereldboom in Denderleeuw zijn op Valentijnsdag ‘getrouwd’ in het Denderleeuwse gemeentehuis.

Omdat de hele klas in het huwelijksbootje stapte, werd de huwelijksplechtigheid per koppel voor de gelegenheid wat ingekort. Er werden wel ringen gewisseld, beloftes gedaan en zelfs gedichtjes gebracht. De meisjes en jongens waren piekfijn uitgedost voor het romantische gebeuren. De bruiden in spe hadden ook een bruidsboeket. Schepen Jan De Nul (CD&V) kreeg de eer om de koppeltjes ‘in het echt te verbinden’ in de trouwzaal van het administratief centrum.