Thomas en Jimmy stoppen nog dit jaar met bistro Jitho: “Corona gaf de doorslag” Claudia Van den Houte

29 juni 2020

06u00 0 Denderleeuw Bistro Jitho staat te koop. Uitbaters Thomas De Coster en Jimmy Baeyens gaan voor een nieuwe uitdaging. “We speelden al een tijdje met het idee om iets nieuw te starten. De coronacrisis gaf ons tijd om na te denken over wat we echt willen.” Bistro Jitho blijft zeker nog tot september open.

Bistro Jitho vierde in januari nog zijn tienjarig bestaan. “We hebben de zaak opgestart in Eizeringen. Na drie jaar kochten we dit pand in de Hertstraat in Welle, waar we nu zeven jaar gevestigd zijn”, vertellen Thomas De Coster en Jimmy Baeyens. Ze verkopen bistro Jitho om in Oostende met iets nieuws te starten, iets wat meer rust biedt. “We speelden al een tijdje met dat idee. Vier jaar geleden kreeg ik kanker. Ik kwam toen tot het besef dat er meer is in het leven dan werken alleen en dat ik iets anders wilde dan zestien uur per dag werken, een normaler leven”, zegt Jimmy. Bij Thomas duurde het iets langer, maar ook hij begon naar iets nieuw te verlangen. “We wonen intussen al een tijdje in Oostende, waar we al veel mensen kennen, en houden van beachbars. Zo’n twee jaar geleden is het idee beginnen groeien om zelf ook zoiets te starten”, aldus Thomas.

Corona heeft onze beslissing versneld. Ook de algemene problemen binnen de horeca de voorbije jaren, zoals de invoering van de witte kassa en het personeel dat zeer duur wordt, hebben meegespeeld

“Je neemt zo’n beslissing natuurlijk niet zomaar. De coronacrisis heeft de doorslag gegeven. Het gaf ons de tijd om na te denken over wat we echt willen. Corona heeft onze beslissing versneld. Ook de algemene problemen binnen de horeca de voorbije jaren, zoals de invoering van de witte kassa en het personeel dat zeer duur wordt, hebben meegespeeld in onze beslissing. Bovendien worden we er ook niet jonger op en wachten we best niet te lang als we nog met iets nieuw willen starten.”

Oosteroever

“In Oostende zouden we met onze zaak deel uitmaken van het nieuwe project Oosteroever. In onze nieuwe ‘food & drinks’-zaak zouden we kleine gerechtjes aanbieden, maar mensen zullen er ook gewoon iets kunnen komen drinken. Het zouden een soort trendy en gezonde proefgerechtjes worden. Het zal er veel rustiger aan toe gaan.”

Tijd voor iets nieuw

“We hebben ook wel spijt om met Jitho te stoppen. We hebben alles zelf verwezenlijkt, dus het is een beetje ons kind. We gaan het zeker missen, maar het is tijd voor iets nieuw. De zaak draait goed, dus we kunnen ze met een goed gevoel en een gerust hart overlaten. Het is een mooie tijd geweest. We hopen dat het pand een horecazaak blijft, zodat we misschien in de toekomst hier zelf nog eens iets kunnen komen eten. De mensen uit Welle vragen daar om. Ze zijn trouwens ook van harte welkom in onze nieuwe zaak. Heel wat mensen uit de buurt hebben een tweede verblijf in Oostende en komen we daar wel eens tegen. Cadeaubonnen blijven overigens geldig, ook in onze nieuwe zaak. Bistro Jitho zal zeker nog tot september openblijven. We hopen ten laatste in december te kunnen starten met onze nieuwe zaak.”

Geïnteresseerde kopers vinden meer info op www.immoderas.be.