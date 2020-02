The Men’s Formation houdt allerlaatste concert Claudia Van den Houte

06 februari 2020

19u56 0 Denderleeuw Het koor The Men’s Formation stopt ermee en houdt zaterdag een afscheidsconcert.

The Men’s Formation (TMF) is een vierstemmig mannenkoor dat bestaat uit leden van verschillende koren uit het dekenaat Haaltert. Het koor bestaat al tien jaar. Het brengt een mix van gospels, romantische en religieus geïnspireerde liederen met orgelbegeleiding. TMF gaf een decennia lang eigen optredens, maar trad ook op met verschillende andere koren uit de streek, zoal Cantar! uit Denderleeuw, het Sint-Gregoriuskoor uit Oordegem, het Fenikskoor uit Meerbeke en het Koninklijk Sint-Gorikskoor uit Haaltert.

The Men’s Formation geeft een afscheidsconcert onder de naam ‘Feeling Fine’ op zaterdag 8 februari om 20 uur in de O.-L.-Vrouw- ter-Noodkerk in Denderleeuw (Huissegem). De toegangsprijs bedraagt 8 euro. Na het optreden wordt nog een drankje aangeboden.