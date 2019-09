Tal van sport- en jeugdactiviteiten in najaar gebundeld in ‘De SchavUit’ Claudia Van den Houte

27 september 2019

13u08 2 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw organiseert dit najaar weer heel wat sport- en jeugdactiviteiten. De dienst Vrije Tijd heeft die opnieuw gebundeld in de brochure ‘De SchavUit’. De inschrijvingen voor de kinderopvang en sportkampen van de herfstvakantie starten dit weekend al.

“Voor het najaar staat er weer heel wat op het programma. Zowel tijdens de schoolvakanties als daarbuiten bieden we telkens een ruime keuze aan activiteiten aan”, vertelt jeugdschepen Sofie Renders (CD&V). “Voor het eerst worden er bijvoorbeeld ook kindervoorstellingen georganiseerd in zaal Den Breughel.” “Onze sportdienst organiseert in de herfstvakantie opnieuw een kleuterkamp en adventure kamp voor kids. Inschrijven kan vanaf zaterdag 28 september om 10 uur”, aldus sportschepen Yves De Smet (LvB).

De SchavUiT najaar 2019 wordt altijd bij de start van het schooljaar via alle scholen verspreid. Daarnaast is de brochure verkrijgbaar in ’t Kasteeltje, sporthal Ottoy, het administratief centrum, de bibliotheek, het Huis van het Kind, ontmoetingshuis De Palaver en in het OCMW. Een digitale versie is te vinden op www.denderleeuw.be.