Tachtig procent van 230 geplande acties in meerjarenplan opgestart ondanks corona Claudia Van den Houte

15 september 2020

16u52 1 Denderleeuw Het gemeentebestuur heeft tot nu toe ongeveer tachtig project van de meer dan 230 actielijnen in haar meerjarenplan 2020-2025 opgestart. Twee derde van de acties zit op schema ondanks de coronacrisis.

“We hebben een vliegende start genomen met de uitvoering van ons meerjarenplan”, aldus burgemeester Jo Fonck (LvB). “Zo werd het werken op afspraak versneld geïmplementeerd in onze organisatie om bezoekers op een coronaveilige manier te kunnen ontvangen in het gemeentehuis, lanceerden we de wekelijkse markt in Welle, kwam er dit voorjaar een centraal aanmeldingsregister voor de basisscholen, introduceerden we het kajakken op de Dender, kreeg elke gemeenschapswacht zijn wijk toegewezen in het kader van nabijheid, voerden we een transitverbod voor zwaar doorgaand verkeer in voor onze deelgemeenten, kwam er een systeem voor autodelen, en werden het nieuwe Klimaatplatform, Mobiliteitsforum en Vrijetijdsforum opgestart als nieuwe adviesorganen.”

“Om en bij de 65 procent van alle acties uit ons meerjarenplan zit op schema”, vervolgt een tevreden schepen van Organisatie en Kwaliteit Andy Depetter (Groen). “De nieuwe site Veldstraat voor het gemeentemagazijn, onze uitleendienst en de brandweer wordt nog eind dit jaar in gebruik genomen, de aanleg van het Koopwarenplein in het centrum van Denderleeuw krijgt stilaan vorm, de aanstelling van een ontwerpteam voor het nieuwe Vrijetijdshuis met bibliotheek zit in de pijplijn, er is een eerste schetsontwerp voor het nieuwe Denderpark, het circulatieplan voor Leeuwbrug wordt binnenkort ingevoerd, … Dit mooie resultaat is te danken aan de inzet en het professionalisme van onze medewerkers.”

Het gemeentebestuur legde de tussentijdse inhoudelijke stand van zaken over de uitvoering van het meerjarenplan 2020-2025, meer bepaald over het eerste semester van 2020, voor aan de gemeenteraadsleden. De rapportering is een nieuwe verplichting die voortkomt uit het decreet Lokaal bestuur. “Met deze tussentijdse rapportering bieden we onze raadsleden al na het eerste semester een globale helikopterview op de uitvoering van het meerjarenplan”, stelt schepen van Financiën Sofie Renders (CD&V). “Dit biedt extra transparantie naar alle verkozenen toe en moet hen toelaten om ook de evolutie van de uitgaven en ontvangsten van het lopende jaar op te volgen en te vergelijken met de planning.”