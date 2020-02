Stratenloop Denderleeuw dit jaar vlak vóór Aalst Carnaval: extra verrassing voor wie verkleed meeloopt Claudia Van den Houte

18u12 0 Denderleeuw Aan sporthal Ottoy start zondag de Stratenloop Denderleeuw. Die valt dit jaar veel vroeger op het jaar dan anders.

Het programma en parcours blijven hetzelfde. Voor de kinderen is er een snoepjesloop en een kidsloop. Om 9.40 uur wordt er van start gegaan met het snoepjeslopen voor de kleinsten tot en met geboortejaar 2012. Vervolgens is het aan de oudere kinderen geboren in 2009, 2010 of 2011. Alle kinderen gaan met een leuke prijs naar huis. Daarna staat vanaf 10.10 uur de stratenloop op het programma, met keuze uit 2,5 kilometer, 5 kilometer of 10 kilometer op een vlak en bijna volledig geasfalteerd parcours. Er zijn bevoorradingen, een bewaakte bewaarplaats voor sporttassen, kleedkamers en douches en een rijk gevulde goodiebag. Leuk extraatje is dat het die dag ook Aalst Carnaval is. De deelnemers mogen, indien gewenst, verkleed komen meelopen. Alle deelnemers, zowel kinderen als volwassenen, die verkleed zijn, krijgen nog een extra verrassing.

Meer info en inschrijven voor de Stratenloop Denderleeuw op zondag 23 februari kan op www.stratenloopdenderleeuw.be.