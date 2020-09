Sterrenkundige Nicolas Wijsen stoot door naar finale Vlaamse PhD Cup Claudia Van den Houte

29 september 2020

17u25 0 Denderleeuw Sterrenkundige Nicolas Wijsen (KU Leuven) uit Welle is één van de acht onderzoekers die een finaleticket in de wacht sleepten voor de Vlaamse PhD Cup.

Eerder schreven we al dat Nicolas Wijsen één van de zestien genomineerden was voor de prijs. Hij ontwikkelde in zijn doctoraat een model voor ruimteweerberichten. In de halve finale, die plaatsvond in de Marconi-studio op de VRT, moesten de genomineerden hun jarenlange, complexe onderzoek uitleggen in een heldere presentatie van slechts drie minuten. De jury beoordeelde de presentaties op inhoud, helderheid en performance.

De finale vindt plaats op 6 oktober in Het Depot in Leuven. Ze is -zij het beperkt- live bij te wonen en is ook te volgen via Facebook Live. Onder het strenge oog van de finalejury -Lieven Vandenhaute (Radio 1), prof. Lendert Gelens (KU Leuven - Jonge Academie), Katleen Bracke (Universiteit van Vlaanderen), dr. Nele Wynants (UAntwerpen - ULB - Jonge Academie) en Klaartje Galle (Darwin BBDO) - strijden de kandidaten voor de eerste prijs: een opleiding ter waarde van 5.000 euro aan de Vlerick Business School en een ticket om een college te geven bij de Universiteit van Vlaanderen.

Naast de jury krijgt ook het publiek een kans om een winnaar aan te duiden. Zo stellen de acht finalisten hun onderzoek op phdcup.be voor in een korte video. Tot 6 oktober (18 uur) kan je er stemmen voor één van de acht finalisten. De finalist met de meeste stemmen wint de publieksprijs en krijgt een mooie publicatie over zijn of haar onderzoek in Eos Magazine. Een 90-seconden-pitch van Nicolas is hier te zien.