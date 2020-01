Stationsbuurt klaagt over lange omleiding door werken, gemeente beslist om kruispunt in weekend open te stellen wanneer mogelijk Claudia Van den Houte

28 januari 2020

20u19 0 Denderleeuw De werken die momenteel aan de gang zijn in de stationsomgeving, zorgden voor ergernis in de buurt. Doordat het kruispunt van de Stationsstraat met de Spoorweglaan is afgesloten, moet er flink worden omgereden. Onnodig, vinden de buurtbewoners. Vooral de bakkerij in de Stationsstraat ondervindt een grote impact. De gemeente heeft nu beslist om het kruispunt in het weekend open te stellen wanneer dat kan. “Maar het is niet zo simpel als het lijkt”, zegt schepen Yves De Smet (LvB).

Onder meer in de A. De Rodenbachstraat zijn er al een tijdje wegenis- en rioleringswerken aan de gang. Die zorgen voor heel wat verkeershinder. Vooral het feit dat het kruispunt Spoorweglaan/Stationsstraat/Van Lierdestraat/Rodenbachstraat is afgesloten, zorgt voor heel wat ongenoegen. “Het is heel druk in de stationsbuurt, maar die is nu niet bereikbaar of je moet een grote omleiding maken”, zegt Petra Pieteraerens, die een bakkerij heeft in de Stationsstraat. “Ze sluiten een volledig straat af. Als de Spoorweglaan - waar er trouwens geen werken zijn - zou worden opengesteld, dan zou al het verkeer weg kunnen.”

Ze ondervond al veel hinder van de werken. “Een vrachtwagen die zich moest keren omdat de straat is afgesloten, reed mijn afdak kapot. Ook onze auto is al geblutst door een wagen die zich omkeerde. Daarnaast is mijn omzet al met de helft gedaald. Er komt geen mens meer door, alleen wie vlakbij woont. Verschillende ambulances hebben ook al moeten terugrijden omdat ze niet door konden. Iedereen klaagt erover. Als dat stukje van de Spoorweglaan wordt opengesteld, zou dat voor velen van ons een groot verschil maken. Als ze de straat alleen al ‘s avonds of in het weekend zouden openstellen, zou het al een verschil zijn”, aldus Petra.

Aansprakelijk gesteld

De gemeente Denderleeuw heeft net beslist dat ze het kruispunt zal openstellen in het weekend wanneer dat mogelijk is. “Maar het is allemaal niet zo simpel als het lijkt”, zegt schepen van Openbare Werken en Mobiliteit Yves De Smet (LvB). “Een werf moet omwille van de veiligheid fysiek afgesloten worden om ongelukken te voorkomen. Als de aannemer dat niet doet en er gebeurt een ongeluk, dan wordt hij aansprakelijk gesteld. Een éénduidige werfsignalisatie is ook het duidelijkst voor de burger.”

“Als we het kruispunt permanent zouden openzetten, dan wordt het uit de werfzone genomen en wordt de Rodenbachstraat afgesloten voor de veiligheid. Bewoners zullen dan niet meer tot aan hun woning kunnen om hun boodschappen uit te laden. Alle doorgaand verkeer zal dan opnieuw op het kruispunt rijden. Daardoor zullen er tijdens de werkuren problemen ontstaan met het werfverkeer om achterwaarts in te draaien in de Rodenbachstraat, is er een verhoogd risico op ongevallen, zijn er frustraties van bestuurders omdat ze niet door kunnen en moet de aannemer dan constant voorrang te verlenen aan de gewone autobestuurders. Dat zal leiden tot tijdverlies en rendementsverlies dat de aannemer mogelijk doorrekent.”

Signalisatie wekelijks aanpassen

De gemeente zal het kruispunt wel van vrijdagavond tot maandagochtend vrijgeven, wanneer dat mogelijk is. “We zullen een nieuwe signalisatievergunning opmaken en de volledige signalisatie zal dus wekelijks worden aangepast aan de hand van een signalisatievergunning, die die enkel tijdens de weekends geldt. Het zal wel praktisch niet mogelijk zal zijn om het kruispunt permanent ieder weekend open te stellen tot het einde van de werken. Er zullen steeds momenten zijn waarbij deze zone ingenomen wordt, bijvoorbeeld voor het asfalteren van de toplaag, mogelijke herstelwerken..., en de mensen alsnog de omleiding moeten volgen”, aldus De Smet.