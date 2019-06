Sportieve namiddag voor grootouders en kleinkinderen Claudia Van den Houte

20 juni 2019

12u59 4 Denderleeuw Grootouders kunnen samen met hun kleinkinderen op woensdag 26 juni een leuke en sportieve namiddag beleven in de sporthal van Denderleeuw.

De dienst Vrije Tijd organiseert woensdagnamiddag een grootouder- en kleinkindnamiddag in sportzaal Ottoy. Naar goede gewoonte zullen er opnieuw tal van springkastelen, leuke spelletjes en sportieve opdrachten opgesteld staan. Ze zijn geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar. De grootouder- en kleinkindnamiddag vindt woensdag 26 juni van 13.30 uur tot 15 uur plaats in sportzaal André Ottoy, Walleken 12 in Denderleeuw. Tot 14.30 uur wordt er gesport, nadien krijgen de deelnemers nog een verrassing in de cafetaria. De deelnameprijs bedraagt 2 euro per volwassenen en 1 euro per kind. Inschrijven kan via webshopdenderleeuw.recreatex.be.