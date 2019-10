Spooroverweg Landuitstraat vanaf 4 november afgesloten door werken Claudia Van den Houte

30 oktober 2019

20u13 0 Denderleeuw De spooroverweg in de Landuitstraat is vanaf maandag 4 november enkele dagen afgesloten.

Spoorwegbeheerder Infrabel voert vanaf maandagavond onderhoudswerken uit aan de spooroverweg. De werken starten om 22 uur en duren tot vrijdagochtend 8 november om 9 uur. Tijdens die periode zal de spoorweg afgesloten zijn. Het plaatselijk verkeer uit de Landuitstraat wordt omgeleid via de Wijngaardstraat, Lindestraat, Collegestraat en Boriaustraat. Doorgaand verkeer komende van de N405 richting Liedekerke wordt omgeleid via de Lindestraat, Collegestraat en Boriaustraat. Het verkeer komende van Liedekerke, en het verkeer uit de Nieuwstraat, richting N405 wordt omgeleid via de Boriaustraat, Collegestraat en Lindestraat.