Spoorloper staat terecht in politierechtbank nadat politie jongen kan identificeren via foto op sociale media Koen Baten

21 september 2020

15u38 0 Denderleeuw H.N., een spoorloper uit Welle, stond maandagochtend voor de Dendermondse politierechter nadat de politie de jongeman kon identificeren via een foto op sociale media. De foto circuleerde op ‘Snelheidscontroles en Bob rond Aalst of Oilsjt’ en kwam zo aan het licht. De politie kon via de foto en de reacties de persoon identificeren, die ook de feiten toe gaf.

De beklaagde zelf was op het moment van de feiten nog minderjarig en verscheen vandaag niet in persoon in de rechtbank. Hij liet zich bijstaan door een advocaat. De feiten zelf speelden zich af aan de spooroverweg vlak bij het station in Welle. Daar worden heel wat overtredingen vastgesteld met spoorlopers, maar H.N. kon geïdentificeerd worden dankzij een foto op Facebook.

Uit de reacties kon afgeleid worden dat het om H.N. ging. De politie confronteerde hem met de foto en de jongeman bekende onmiddellijk dat hij de spoorweg overstak als de slagbomen naar beneden waren en de knipperlichten in werking waren getreden. Zijn advocaat had het echter moeilijk met het feit dat op het moment van het verhoor dat er geen advocaat aanwezig was. “Hij werd toen als minderjarige zonder hulp verhoord en dat is toch opmerkelijk", klinkt het. “We gaan de feiten zeker niet ontkennen. Hij heeft de overtreding begaan, maar als minderjarige was de aanwezigheid van een advocaat toch wel aangewezen.”

“Hij weet ook dat hij geen voorbeeld mag nemen aan de andere personen die daar ook even vaak de slagboom dwarsen als die gesloten zijn en daar heeft hij veel spijt van. Hij heeft zen les geleerd en wil hier niet meer terugkomen”, aldus nog de advocaat.

De jongeman riskeert een geldboete en een rijverbod. De rechtbank doet uitspraak op vijf november.