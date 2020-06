Speeltuin Hof ter Leeuwe gesloten tijdens zomermaanden, poll op Facebook om alsnog vrijwilligers te vinden Claudia Van den Houte

02 juni 2020

18u32 4 Denderleeuw Hof ter Leeuwe, het bekende speelplein achter het Dorp in Denderleeuw, met speelweide, cafetaria, openluchtzwembad, petanqueterreinen en minigolf, zal gesloten blijven tijdens de zomermaanden.

Dat kondigt het bestuur van de Parochiale Vereniging Sint-Amandus aan op de Facebookpagina van het speelplein. “De uitbating van het speelplein draait al vele jaren uitsluitend op de inzet van vrijwilligers van verschillende verenigingen die dit gratis en graag voor de kinderen doen. Die vrijwilligers zijn in overgrote meerderheid 60-65-plussers die in de huidige periode tot de meest risicovolle groep behoren. Door het Hof ter Leeuwe nu te openen, zouden zij in contact komen met heel veel zogenaamde bubbels van kinderen, ouders en grootouders. Nogal wat bubbels en generaties door elkaar, wat door alle experten als gevaarlijk wordt beschouwd voor de verspreiding van het virus”, klinkt het.

“Omwille van de veiligheid voor de medewerking van de vele vrijwilligers, heeft het bestuur besloten om de werking niet op te starten. Het is met veel spijt dat we deze beslissing hebben genomen, maar hopelijk kan eenieder hier begrip voor opbrengen. Wij kijken alvast uit naar betere tijden.”

De speeltuin is zeer populair bij families met jonge kinderen. Heel wat mensen vinden het dan ook jammer dat het speelplein in de zomermaanden gesloten blijft. In de Facebookgroep ‘Ge zetj van lieje as ge..’ werd er een poll gestart in de hoop om toch vrijwilligers te vinden die het speelplein willen openhouden tijdens de zomermaanden.