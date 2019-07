Speelpleinwerking Awimbalieje plant deze week dagelijks zwemmoment Claudia Van den Houte

22 juli 2019

16u58 1 Denderleeuw Speelpleinwerking Awimbalieje plant de kinderen te verkoelen met water tijdens de tropische temperaturen van deze week.

Op haar Facebookpagina kondigt ze aan dat ze deze week elke dag een zwemmoment zal houden. “Deze week belooft het zeer warm weer te worden met veel zon. Voor een beetje verfrissing zullen wij dagelijks een zwemmoment inplannen. Elke dag zwemkledij meenemen, is dus de boodschap”, klinkt het.

De vaste speelpleinwerking van Awimbalieje is ook dit jaar gevestigd in de basisschool Atheneum Denderleeuw in De Nayerstraat, waar er elke dag tal van activiteiten worden gedaan met de kinderen tijdens de zomermaanden. Inschrijven en betalen gebeurt telkens de dag zelf.