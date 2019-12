Sociale huisvestingsmaatschappijen Dewaco en Ninove-Welzijn krijgen extra ondersteuning Claudia Van den Houte

23 december 2019

14u28 3 Denderleeuw De sociale huisvestingmaatschappij Dewaco-Werkerswelzijn in Denderleeuw en Ninove-Welzijn in Ninove krijgen extra ondersteuning van de Vlaamse regering.

Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele maakt 70.466 euro vrij voor de sociale huisvestingmaatschappij Dewaco-Werkerswelzijn in Denderleeuw en 20.920 euro voor de sociale huisvestingmaatschappij Ninove-Welzijn in Ninove. De extra middelen zijn bedoeld om de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) te ondersteunen bij de bouw en de renovatie van sociale huurwoningen.

In totaal heeft de Vlaamse regering 10 miljoen euro vrijgemaakt om actieve SHM’s te ondersteunen. Ze wil SHM’s vergoeden die actief sociale woningen bouwden en renoveerden. De middelen worden verdeeld op basis van het aantal aangegane leningen. “Dit is zeer goed nieuws. Het stimuleert ons om op dezelfde koers verder te gaan. We zullen het geld benutten om ons patrimonium verder te renoveren”, reageert Catherine Vincent, directeur van Dewaco. “Het is geen totale verrassing, want we hebben vorig jaar ook ondersteuning gekregen, maar de subsidie is zeker welkom”, zegt ook Lieven Meert, voorzitter van Ninove-Welzijn. “Er zijn grote noden op vlak van renovatie en de uitdaging voor de SHM is groot.”