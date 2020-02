SNA Welle naast joggingclub voortaan ook wandelclub Claudia Van den Houte

25 februari 2020

Denderleeuw Recreatieclub SNA Welle heeft haar werking uitgebreid.

Sportclub ‘Sport Na Arbeid’ of SNA Welle is niet langer enkel een joggingclub, maar zet nu ook in op wandelen. De club wil naast joggen ook andere activiteiten aanbieden aan haar leden. Ze stelde onlangs haar vernieuwde activiteitenkalender voor. Die bevat niet alleen joggings meer, maar de club plant voortaan ook een maandelijkse wandeling. Daarnaast wordt er iedere week op dinsdagavond om 20 uur een wandelmoment georganiseerd. Er wordt in groep gewandeld vanuit de thuisbasis het Broekpark in Welle. De wandeling vertrekt aan de hoofdingang van het park.