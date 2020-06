Slechts één Denderleeuwse school organiseert zomerschool, gemeente steunt scholen voor dagopvang Claudia Van den Houte

16 juni 2020

13u14 4 Denderleeuw In Denderleeuw zal slechts één school een zomerschool organiseren.

Er werd vanuit de gemeente contact opgenomen met de scholen om te informeren of ze een zomerschool zouden organiseren, zo blijkt uit een antwoord van de gemeente op een vraag van gemeenteraadslid Kristof Slagmulder (Vlaams Belang). De meeste scholen gaven aan geen zomerschool te willen organiseren. Alleen het GO! Atheneum in de De Nayerstraat zal een zomerschool organiseren voor hun leerlingen in de tweede week van juli en laatste week van augustus. De scholen argumenteerden dat de kinderen die nu niet bereikt worden ook tijdens een zomerschool niet bereikt zullen worden en dat remediëring in tien dagen met ook focus op spel onvoldoende zal zijn om eventuele achterstand in te halen. Er zou ook weinig bereidwilligheid zijn bij de leerkrachten om ook nog eens in de zomer voor de klas te staan, na de grote inspanning en flexibiliteit die de voorbije weken al van hen werd gevraagd.

Alternatief zomeraanbod

Het gemeentebestuur respecteert de keuze van de scholen en zal zelf geen initiatief nemen om een zomerschool te organiseren. Via de dienst vrije tijd wordt wel een alternatief zomeraanbod geboden. De gemeente steunt de scholen door aan elke school een opbouwwerker te koppelen om hen te helpen om kinderen te bereiken die anders uit de boot dreigen te vallen. Ze springt ook financieel bij in het dichten van de digitale kloof. Recent werd ook beslist om tijdelijke gemeentelijke ondersteuning te bieden voor de dagopvang. Zo kan de Katholieke Centrumschool Denderleeuw de Muziekacademie gebruiken en worden er 52,5 uren kinderbegeleiders ingezet vanuit de buitenschoolse kinderopvang voor de organisatie van dagopvang.