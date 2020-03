Slachtafval en varkenskoppen gedumpt in Denderleeuw Koen Baten

02 maart 2020

18u39 9 Denderleeuw In de Thontlaan in Denderleeuw trof een bewoner vanmiddag twee bakken aan met slachtafval in en varkenskoppen. De bakken werden daar vermoedelijk gedumpt.

Wie het afval daar is komen dumpen en wanneer dit gebeurde is niet duidelijk. Het gaat om twee plastic bakken gevuld met varkenskoppen en afval. In de doos lagen ook nog een paar handschoenen. Een van de hoofden van de dieren was zelf in twee gesneden. In de bakken lag ook nog heel wat ander afval van dieren. De politie was nog niet op de hoogte van het gedumpte afval.