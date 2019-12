Sinterklaas krijgt warm onthaal in Denderleeuw Claudia Van den Houte

01 december 2019

16u50 1 Denderleeuw Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten zijn zondag met de boot aangekomen in Denderleeuw.

Hun boot meerde aan nabij de Schiptrekkersbrug, waar vele kinderen de goedheilige man en zijn helpers stonden op te wachten. Even voordien hadden de kindjes samen al sinterklaasliedjes ingeoefend. De Sint begroette de kinderen bij zijn aankomst en werd opgewacht door een erehaag van kinderen tijdens zijn tocht naar zaal Den Breughel. Die verliep onder begeleiding van harmonie De Dendergalm. “Fenomenaal dat er zoveel jonge kinderen opnieuw naar mij zijn komen kijken”, sprak Sinterklaas tegen de kinderen en ouders die zich in de zaal hadden verzameld. “Dit is een zalig gevoel.” De Sint stelde alle kinderen gerust: “De kindjes in het mooie dorp Denderleeuw zijn allemaal braaf geweest.” Alle kinderen kregen dan ook een snoepzakje mee naar huis.

“Het was heel fijn”, vond Viktor (7). Hij was met de Scouts, in sinterklaastenue, komen kijken. “Mijn vrienden en ik hebben op Sinterklaas geroepen toen hij aankwam. Het was leuk om hem te zien.”