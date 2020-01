Sint-Antoniuskermis met befaamde varkenskopverkoop op Iddergems dorpsplein Claudia Van den Houte

14 januari 2020

13u55 3 Denderleeuw Op het dorpsplein van Iddergem vindt op zondag 19 januari opnieuw de Sint-Antoniuskermis plaats met de befaamde varkenskopverkoop.

Volksfiguur Gerrit Borreman entertaint vanaf 10.30 uur het publiek. Hij speelt daarbij opnieuw in op lokale gebeurtenissen en deelt kwinkslagen uit aan dorpsfiguren, om daarna over te gaan tot de verkoop van de varkenskop. Hij wordt muzikaal bijgestaan door de muzikanten van BA-1. De Heemkundige Kring van Iddergem verkoopt vlaai, jenever, pensen en sirooptabletten. De opbrengst wordt traditiegetrouw geschonken aan vzw Schoonderhage. De Sint-Antoniuskermis vindt om 10.30 uur plaats op het dorpsplein van Iddergem en in de plaatselijke cafés. De toegang is gratis.