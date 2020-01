Showroom garage wordt voor één weekend omgetoverd tot pop-up loungebar Claudia Van den Houte

08 januari 2020

19u51 0 Denderleeuw Het event team Op’t Hof organiseert komend weekend een pop-up loungebar in de showroom van garage Erveedee in Denderleeuw.

Je kan er in een unieke setting genieten van onder meer een biertje, cava en/of champagne,... en er zijn uiteraard ook frisdranken. Ook de omliggende winkels op de Steenweg doen mee met het ‘Apero Shopping & Lounge Bar’-event. Zo kan je eerst de beste solden op de kop gaan tikken om daarna af te zakken naar de pop-up bar. De winkeliers bieden vanaf een bepaald aankoopbedrag een glaasje aan. Het team doet er nog een hapje bovenop.

Op vrijdag- en zaterdagavond zorgen dj White en dj Maxx voor muziek. Er is heel het weekend lang ook een foodtruck aanwezig om de hongerige magen te stillen. De lounge bar is open op vrijdag 10 januari van 19 uur tot 1 uur, op zaterdag 11 januari van 13 uur tot 1 uur en op zondag 12 januari van 13 uur tot 23 uur in Garage Erveedee, Steenweg 405 in Denderleeuw. De pop-up bar is er slechts één weekend en de capaciteit van de bar is beperkt.