Secundaire scholen zetten in op afstandsonderwijs tijdens coronacrisis Claudia Van den Houte

16 maart 2020

18u58 48 Denderleeuw De lessen zijn overal geschorst door het coronavirus, maar de secundaire scholen in Denderleeuw zetten de komende drie weken in op afstandsonderwijs.

Zo werkte het IKSO een leerprogramma uit voor de komende drie weken. “We hebben een soort van alternatief lessenrooster opgemaakt voor alle klassen, op basis van hun bestaande lessenrooster, met contactmomenten”, vertelt Nico Van den Borre, directeur van het IKSO - binnenkort Leonardocollege. De leerlingen hebben dus vaste leermomenten in de drie weken dat de school gesloten is. “Er zijn zo’n vijftien contacturen per week. We hebben voor elk vak één contactuur per week vastgelegd, waarbij de leerlingen contact hebben met een leerkracht. Vandaag (maandag, red.) werden er al een veertigtal lessen op afstand gegeven. De leerkracht kiest op welke manier dat gebeurt.” Via de digitale agenda in het online platform Smartschool communiceert de leerkracht aan de leerlingen hoe het contactmoment zal verlopen.

“We proberen ‘Smartschool Live’, een nieuwe optie die sinds zaterdag beschikbaar is, maximaal te benutten. Leerlingen konden daarvoor op zondag nog een infosessie volgen, ook op afstand”, aldus Van den Borre. Via ‘Smartschool Live’ kan elke vakleerkracht een live-sessie opstarten met de klas, zodat iedereen de les van op afstand kan volgen. “Het scherm is daarbij het klasbord. Ook de leerkracht is te zien op beeld. Er worden ook opdrachten gegeven. We proberen zoveel mogelijk het normale lessenverloop voort te zetten. Dat zorgt voor een goede attitude en voor structuur.”

Ook in het GO Atheneum Denderleeuw wordt ingezet op begeleid zelfstandig leren en zullen de leerkrachten taken en opdrachten communiceren via Smartschool. De school blijft open voor wie geen laptop of pc heeft thuis. Die kan de taken in een pc-klas inkijken en afdrukken. Dat kan alleen op campus Kouter, langs de Kouterbaan. Het Atheneum sluit campus Middenschool Denderleeuw en campus Middenschool Liedekerke vanaf dinsdag 17 maart tot en met vrijdag 3 april. Maandag was er slechts één leerling aanwezig in Denderleeuw en één in Liedekerke.