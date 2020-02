Scouts & Gidsen en jeugdhuis Stam X openen zaterdag nieuwbouw: “Walleken wordt trekpleister voor jeugd” Claudia Van den Houte

24 februari 2020

19u46 1 Denderleeuw Ze hebben er lang op gewacht, maar zaterdag mogen de Scouts & Gidsen Denderleeuw en jeugdhuis Stam X hun nieuwbouw in het Walleken officieel openen.

Tien jaar na de start van het project zijn de nieuwe jeugdlokalen eindelijk een feit. De jeugdverenigingen kijken al lang uit naar de opening van de nieuwbouw in het sport- en recreatiepark Armand De Pelsmaeker. “Het is een belangrijke mijlpaal voor de 300 leden van Scouts & Gidsen Denderleeuw en de 150 leden van jeugdhuis Stam X”, vertelt Wouter Van der Vurst, voorzitter van vzw Lokalenproject Scouts, Gidsen & Stam X. “De opening moet voor alle sympathisanten en mensen die er de afgelopen jaren aan meehielpen een uniek gebeuren worden. Iedereen is welkom voor een hapje en drankje op de nieuwe locatie. De komst van de scouts en het jeugdhuis maken, samen met de aanwezigheid van de al bestaande sportclubs, van het Walleken een trekpleister voor de jeugd.”

“Het grasveld naast het gebouw werd omgetoverd in een avontuurlijk speellandschap waarin de kinderen kunnen ravotten. Er is ook een vuurkring op het terrein. De lokalen zijn volledig toegankelijk voor mensen met een beperking, aangezien de scouts in september gestart is met een nieuwe akabe-werking, een takwerking voor kinderen met een beperking,” aldus Raf Broeckaert van vzw Scouts, Gidsen & Stam X.

Tien jaar geld ingezameld

De bouw van de nieuwe lokalen werd in goede banen geleid door de vzw Lokalenproject “Tien jaar lang was de vzw de grote trekker van dit lokalenproject en organiseerden zij tal van activiteiten, zoals het pastafestijn en het valentijnsontbijt ten voordele van deze nieuwbouw, in samenwerking met de leiding en bestuursleden van de jeugdverenigingen,” zeggen Thomas Buyse, voorzitter Stam X, en groepsleider Maxime Carella. “Door die inspanningen is het lokalenproject nu tot een goed einde gekomen, al zetten we de financiële acties de komende jaren zeker verder.”

Zaterdag kunnen geïnteresseerden tussen 14.30 en 18.30 uur vrij in de nieuwbouw rondlopen en de infostand van het archief en het bouwteam bekijken. Er zal een fototentoonstelling van de oude en nieuwe lokalen te zien zijn. Na een stoet die vertrekt aan de oude lokalen in de Sint-Amandstraat, wordt de nieuwbouw om 17 uur officieel geopend in bijzijn van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle. Van 18.30 tot 22 uur biedt Stam X de aanwezigen een drankje aan in hun café. Om 22 uur verandert het jeugdhuis in een fuifzaal voor de afterparty. Er geldt zaterdag een parkeerverbod op het Walleken. Er wordt aangeraden om te voet of per fiets te komen en zo onmiddellijk gebruik te maken van de nieuwe fietsenstalling. Wie toch met de auto komt, kan zich parkeren in de omliggende straten.