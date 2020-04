Scholen vangen ook in paasvakantie kinderen van ouders met cruciaal beroep op Claudia Van den Houte

03 april 2020

18u49 2 Denderleeuw De Denderleeuwse scholen zullen ook in de paasvakantie opvang bieden aan kinderen van ouders met een cruciaal beroep, sociaal of medisch kwetsbare kinderen en kinderen met een kwetsbare thuissituatie.

De buitenschoolse kinderopvang staat dus niet in voor dagopvang, maar behoudt de voor- en naschoolse opvang. “Het in stand houden van de contactbubbels tijdens de paasvakantie was niet haalbaar door enkel beroep te doen op de buitenschoolse kinderopvang”, zegt schepen voor Kinderopvang Sofie Renders (CD&V). “Al gauw werd duidelijk dat, wanneer we een opvang in alle veiligheid wilden voorzien, we beroep moesten doen op de scholen. Spontaan gaven enkele directies en leerkrachten aan dat ze dit engagement wilden opnemen. Het werd snel duidelijk dat alle basisscholen opvang zouden voorzien tijdens de paasvakantie, met leerkrachten die dit op vrijwillige basis opnemen.”

De scholen contacteerden de ouders al met de vraag om hun kind in te schrijven voor de opvang tijdens de paasvakantie. Daarbij dienen de ouders een attest voor te leggen dat aantoont dat ze in een cruciale sector werken. “Wat het secundair onderwijs betreft, zal er geen specifieke opvang voorzien worden”, aldus schepen voor Onderwijs Jan De Nul (CD&V). “Momenteel bieden er zich ook geen kinderen aan op de secundaire scholen. In uitzonderlijke gevallen kunnen zij contact opnemen met ons gemeentelijk meldpunt onderwijs via het telefoonnummer 053 640 692 of onderwijs@denderleeuw.be.”