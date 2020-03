Scholen tonen leerlingen dat ze hen missen: Wereldboom projecteert filmpje op schoolgevel, 't Landuiterke maakt liedje Claudia Van den Houte

31 maart 2020

19u54 0 Denderleeuw Niet alle kinderen zullen school missen sinds de scholen door de coronacrisis moeten dichtblijven, maar heel wat leerkrachten missen wel hun leerlingen. De basisscholen De Wereldboom en ‘t Landuiterke, allebei in Denderleeuw, tonen dat op een originele manier.

Het team van basisschool De Wereldboom projecteert voortaan elke avond een filmpje op de gevel van de school. Daarin tonen de leerkrachten één voor één een woord. Alle woorden samen vormen de volgende boodschap: “Hallo lieve kinderen van basisschool De Wereldboom. Wij missen jullie heel erg, maar voorlopig blijven we in ons kot. Tot binnenkort.” De boodschap is bedoeld om de kinderen een hart onder de riem te steken en zal nog tot aan de paasvakantie elke avond geprojecteerd worden.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De leerkrachten van VBS ‘t Landuiterke hebben dan weer zelf een liedje gemaakt om te tonen dat ze hun leerlingen enorm missen. Ze proberen om contact te houden met de kinderen in deze periode. Alle leerkrachten hebben ook een blog of Facebookgroep. Het liedje met bijhorend filmpje is hier te bekijken.