Scholen herstarten lessen vanaf vrijdag: Tweede leerjaar start niet wegens plaatsgebrek door opvang in VBS ‘t Landuiterke, gemeenteschool heeft net genoeg plaats Claudia Van den Houte

14 mei 2020

17u12 3 Denderleeuw De scholen herstarten ook in Denderleeuw vanaf morgen, vrijdag, de lessen. Alle scholen hebben de nodige maatregelen genomen.

In het basisonderwijs mag het eerste, tweede en zesde leerjaar herstarten. In de vrije basisschool ‘t Landuiterke starten voorlopig alleen het eerste en het zesde leerjaar. “Onze lokalen zitten vol”, vertelt zorgcoördinator Tinneken Van Hecke. “We hadden eerst een bevraging gedaan om te zien hoeveel nood er is aan opvang en zo bubbels gemaakt.” Met 89 kinderen die alleen al in de hoofdvestiging van de school moeten worden opgevangen, werd er beslist om het tweede leerjaar (nog) niet te laten starten. “De veiligheid staat voorop. Met de maatregelen die ons momenteel worden opgelegd, kunnen we niet anders. De planning ligt nu vast tot eind mei. Het eerste en zesde leerjaar zullen zeker tot 30 juni les krijgen.” Zij moeten telkens voor een halve dag naar school, alleen in de voormiddag, behalve op woensdag. “Dan zullen ze wellicht toetsen mee naar huis krijgen om woensdagvoormiddag te maken.”

In de Gemeentelijke Basisschool Denderleeuw, met vestigingen in Welle en Iddergem, starten alle toegelaten leerjaren: het eerste, het tweede en het zesde leerjaar. De leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar moeten vier volledige dagen per week naar school, de leerlingen van het zesde leerjaar vier halve dagen. Op woensdag zijn er geen lessen. Ook de gemeenteschool had vooraf bevraagd hoeveel ouders gebruik wilden maken van de opvang voor hun kinderen. “Met de inschrijvingen die we binnenkregen, hebben we net voldoende capaciteit”, vertelt directeur Geert Monsaert. “Of ik denk dat er dit schooljaar nog leerjaren zullen mogen opstarten? Ik hoop het, maar dan moet er ofwel iets veranderen aan de opvang, ofwel moet de opvang op een andere locatie worden georganiseerd.”

Ook in basisschool De Wereldboom en in de Basisschool Atheneum Denderleeuw starten drie leerjaren. In De Wereldboom start vrijdag alleen het zesde leerjaar. Het eerste leerjaar start op maandag en het tweede leerjaar pas op dinsdag. Ook hier is er woensdag geen les. De kinderen van het tweede en het zesde leerjaar in de Basisschool Atheneum Denderleeuw worden vanaf vrijdag verwacht op school, de kinderen van het eerste leerjaar vanaf maandag. In de basisscholen zal er vrijdag nog niet veel les worden gegeven, maar gaat de aandacht naar het welbevinden van de leerlingen. “De leerlingen komen in een heel nieuwe school, met veel nieuwe regels en maatregelen en zullen veel te vertellen hebben over de voorbije weken”, zegt Van Hecke. “De speelplaats is in zones verdeeld, met hekken, tape... zeer vreemd om te zien”, aldus Monsaert. “We zullen daarom vooral aandacht besteden aan hoe de leerlingen zich voelen. We gaan het met een bang hartje tegemoet, maar we hebben er vertrouwen in.”

Laatstejaars secundair komen hele dag naar school

In het secundair onderwijs gaat voorlopig alleen het zesde middelbaar van start. In het IKSO starten de laatstejaarsleerlingen vrijdag met een volledige lesdag, als proefdag. Ze krijgen les in kleine groepjes over hun hoofdvakken. “Wij kiezen ervoor om onze leerlingen maximaal de kans te bieden om naar school te komen”, zegt Nico Van den Borre. “We nemen geen enkel risico en doen dat met een arsenaal aan veiligheidsmaatregelen. De leerlingen van het zesde jaar zullen dan vanaf 18 mei twee halve dagen naar school komen en tijdens die halve dagen zullen we ook momenten voorzien om evaluaties af te nemen. Op die manier kunnen we een betrouwbaar beeld opbouwen van de studievorderingen van onze leerlingen.”

“Er zal les worden gegeven volgens een vast lesrooster en daarnaast zullen er ook toetsen kunnen worden afgelegd voor bepaalde vakken. Naast de lessen op school krijgen de zesdes ook thuis verder LIVE-sessies via smartschool volgens het lesrooster waar we al weken mee werken. Een pak LIVE-lessen per week en nu ook nog echte lessen op school gecombineerd met evaluatiemomenten: onze leerlingen hebben weinig achterstand opgelopen tijdens deze crisis.” De leerlingen van de andere leerjaren blijven verderwerken via het lesrooster met 15 tot 19 LIVE-lessen per week.