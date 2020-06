Schepen neemt bezorgdheid weg rond vrachtwagens in natuurgebied Wellemeersen Claudia Van den Houte

04 juni 2020

21u42 0 Denderleeuw Op sociale media was er ongerustheid ontstaan omdat er een nieuwe in- en uitrit zou worden aangelegd waardoor vrachtwagens aan de oude site Dekaply zich een weg door het natuurreservaat de Wellemeersen zouden banen, maar schepen van Ruimtelijke Ordening Yves De Smet (LvB) weerlegt die geruchten.

“De werken gebeuren in het kader van een sloopvergunning van de oude site Dekaply, afgeleverd door stad Aalst”, aldus De Smet. “Toen ik het nieuws vernam dat er mogelijks gebruik gemaakt werd van de Wellemeersenstraat als ontsluitingsweg, heb ik direct contact opgenomen met de projectontwikkelaar van het ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) Dekaply om hen duidelijk te maken dat dit niet kon.”

“Het gaat gelukkig om een foute inschatting van de aannemer van de afbraakwerken, die niet op de hoogte was van het feit dat in dit RUP uitdrukkelijk vermeld staat dat de Wellemeersenstraat niet als ontsluitingsweg mag worden gebruikt. De verwarring is ontstaan omdat men zich heeft gebaseerd op de bestaande situatie met ontsluiting achteraan. Ze dachten die sporadisch te gebruiken als ‘nooduitweg’ voor als men geblokkeerd zou zijn om uit te rijden via de Nachtegaalstraat wanneer men daar bezig is met de aanleg van de nieuwe wegenis op de site.”

“Op onze vraag werd onmiddellijk met de aannemer overleg gepleegd en heeft men duidelijk gesteld dat dit niet kan. De aannemer zal de Wellemeersenstraat niet meer gebruiken voor werfverkeer en wil zich net als de bouwheer te verontschuldigen voor het misverstand en de daar aan gekoppelde overlast.” De schepen benadrukt nog eens dat er in het nieuwe project geen ontsluiting is gepland langs de Wellemeersenstraat, zoals het RUP bepaalt.