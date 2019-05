Sandra haakt met vrijwilligers 145 konijnen voor kleine Aily Claudia Van den Houte

30 mei 2019

12u47 0 Denderleeuw Sandra Lorang heeft samen met een groepje vrijwilligers 145 konijnen gehaakt. De opbrengst gaat naar de kleine Aily uit Denderleeuw, die een zeldzame en enorme tumor kreeg toen ze amper vijf maanden oud was.

“Ik had met mijn vrijwilligers een steunactie opgericht voor Aily, die van 23 januari tot Pasen liep”, vertelt Sandra. “Een konijn maken nam zo’n negen uur in beslag. Gelukkig hebben heel wat mensen ons daarbij gesteund door wol en vulling te schenken.” De actie werd al snel een succes. “De bestellingen bleven maar komen. Ik heb ze een maand op voorhand moeten stopzetten om alle konijnen tegen Pasen klaar te hebben.”

Sandra schonk de opbrengst van 1.450 euro aan de ouders van Aily. Het meisje van intussen 14 maanden oud is aan de beterhand, maar ze moet om de zes weken onder de scanner om te controleren of de tumor niet is teruggekeerd, wordt nog begeleid en krijgt twee keer per week ademhalingskinesitherapie. “Omdat ze zolang beademd is, werden haar longvaten beschadigd. Tijdens de kinesitherapie worden haar longblaasjes opengezet. Alleen de eerste 60 beurten worden echter terugbetaald. Het geld wordt op een aparte rekening van Aily gezet, voor als er nog kosten komen”, aldus Tom Peeters en Cincia Verloes, de ouders van Aily.