Ruim opvangaanbod voor kinderen en jongeren in zomer: sportkampen, speelpleinwerking en kinderopvang gaan door met aanpassingen Claudia Van den Houte

10 juni 2020

17u41 0 Denderleeuw De gemeente Denderleeuw heeft het opvangaanbod voor kinderen en jongeren in de zomer bekendgemaakt. Sportkampen, speelpleinwerking en kinderopvang gaan door, maar volgens de coronarichtlijnen. De inschrijvingen starten op donderdag 18 juni.

“Zowel voor de sportkampen, speelpleinwerking en kinderopvang zijn alle nodige aanpassingen gebeurd met aandacht voor de veiligheidsvoorwaarden, zodat we alle kinderen veilig kunnen onthalen voor een zomer vol spel- en sportplezier”, vertelt schepen van Sport Yves De Smet (LvB). De gemeentelijke speelpleinwerking wordt georganiseerd op drie verschillende locaties. “Je kan terecht in de klassieke locatie van het KAD in De Nayerstraat, maar ook de schoolsites van het KCD en IKSO worden deze zomer omgetoverd in fijne speelbubbels”, zegt Sofie Renders, schepen van Jeugd en Kinderopvang (CD&V). “In totaal zullen er vijf bubbels voor kinderen tussen 3 en 15 jaar oud worden georganiseerd. Gezien de nieuwe aanpak krijgt de werking eenmalig de naam ‘BubbelLieje’ in plaats van Awimbalieje.”

Vijf contactbubbels

Ook Kinderopvang De Puzzel zal deze zomer de kinderen verwelkomen in vijf contactbubbels. “Zowel kleuters als lagereschoolkinderen kunnen terecht in onze gemeentelijke opvanglocaties Wellenestje, Ravottersbos en Toverboom. Om de veiligheidsvoorschriften te respecteren, voorzien we voor elke bubbel een afzonderlijke werking en een andere ingang.” En voor de sportkampen voor kleuters en kinderen zijn er eveneens meerdere locaties. “Zo zal naast de gemeentelijke sporthal Ottoy ook sporthal Lecompte en de sporthal van het IKSO dienen als uitvalsbasis voor de sportdienst deze zomer”, vervolgt sportschepen De Smet.

Nieuw is dat er met verplichte voorinschrijving wordt gewerkt voor zowel sportkampen, speelpleinwerking als kinderopvang. Vanaf donderdag 18 juni om 18 uur kunnen inwoners van Denderleeuw hun kinderen inschrijven. Op maandag om 10 uur starten ook de inschrijvingen voor kinderen die niet in Denderleeuw wonen, maar wel in de gemeente naar school gaan. Meer info en inschrijven via www.denderleeuw.be/zomeropvang.