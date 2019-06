Rudy (60) wordt met geweld overvallen, maar krabbelt recht en haalt z’n portefeuille zelf terug Koen Baten

15 juni 2019

16u51 0 Denderleeuw Op de kruising aan de Kruisstraat en de Schoolstraat in Denderleeuw is Rudy Wasteels (60) op klaarlichte dag overvallen door een man van Afrikaanse origine. Hij was net vertrokken voor een korte wandeling toen hij een duw kreeg en hard op de grond viel. De man ging nadien aan de haal met zijn portefeuille. Zijn aangezicht werd verschillende keren genaaid en hij heeft een blauw oog. “De dader ging nadien gaan lopen, maar om de hoek kwam ik hem terug tegen en slaagde ik er in mijn portefeuille terug te pakken", aldus Rudy.

De feiten gebeurden omstreeks 14.15 uur vrijdagnamiddag. De man wandelde op de Schoolstraat richting Rodestraat toen hij plots een hevige duw in de rug voelde. “Op dat moment voelde ik ook dat mijn portefeuille uit mijn achterzak werd genomen", zegt Rudy. “Ik viel hard op het voetpad en voelde dat mijn aangezicht hevig aan het bloeden was", klinkt het. De dader zelf had het intussen al op een lopen gezet. Rudy zelf liep flink wat wonden op in het gezicht, maar stond snel recht en besloot achter de dader aan te gaan.

In de portefeuille zat op dat moment slechts 40 euro. De dader in kwestie stopte even verderop achter de hoek en was het geld van Rudy aan het zoeken. “Ik kon van zijn zoektocht gebruik maken en greep mijn portefeuille uit zijn handen van achter zijn rug", klinkt het. “Nadien liep ik zo snel mogelijk als ik kon naar huis. Onderweg was ik mijn sleutel al aan het zoeken om meteen naar binnen te kunnen.”

Rudy zelf heeft de dader niet goed kunnen herkennen. “Hij was van vreemde origine, maar kan geen goede beschrijving geven omdat alles zo snel gebeurde", klinkt het. Rudy kon wel nog zeggen dat de man ongeveer even groot was als hem en niet overdreven gespierd. In welke richting de dader nadien wegliep weet hij niet meer. Kort na de val ging Rudy meteen naar de dokter en werd hij genaaid. “Gelukkig ben ik al gepensioneerd, want anders was ik een week werkonbekwaam", klinkt het.

Het slachtoffer en zijn vrouw zijn zwaar onder de indruk van de feiten. “Ik had dit nooit verwacht dat dit hier zou gebeuren. Ook mijn vrouw was geschrokken toen ik met mijn gezicht onder het bloed naar huis kwam. Ik zal me niet thuis opsluiten nu, maar ik begrijp gewoon niet hoe je daartoe in staat kan zijn.” Rudy ging na het bezoek aan de dokter meteen naar het politiekantoor om een aangifte te doen. Er werd niets gestolen, maar hij hoopt dat ze de man misschien toch kunnen vinden. “Ik weet niet of er getuigen waren van de feiten. Camera’s zijn er alleszins niet op de plaats van de feiten. De politie is een onderzoek gestart", aldus Rudy.