Rookontwikkeling aan brander in kelder snel onder controle Koen Baten

23 november 2019

11u13 0 Denderleeuw In de Veldstraat in Denderleeuw werd de brandweer deze ochtend rond 9.00 uur opgeroepen voor rookontwikkeling aan een brander in de kelder. Wat de oorzaak is van de brand is niet bekend.

De situatie in de woning was snel onder controle na de ingreep van de brandweer. Bij de brand raakte niemand gewond en de schade bleef ook beperkt. De Veldstraat was een tijdje afgesloten voor het verkeer tijdens de interventie van de brandweer.