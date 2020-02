Rode Kruis organiseert nieuwe EHBO-opleiding Claudia Van den Houte

05 februari 2020

14u14 0 Denderleeuw Het Rode Kruis Denderleeuw – Haaltert organiseert opnieuw een gratis EHBO-opleiding.

In de cursussen EHBO leer je alles aan om juist te handelen, indien iemand je hulp nodig heeft. Naast theorie ligt de nadruk vooral op de praktijk. Er komen simulanten in de les zodat wondverzorging en meer kunnen ingeoefend worden. De deelnemers leren kleine en grote wonden verzorgen, bloedingen stelpen, omgaan met verslikking, breuken, verstuikingen en ontwrichtingen. Ook vergiftigingen en hoofd- en wervelletsels komen aan bod, en de aanpak van een hartaanval of een beroerte. Bovendien leert men reanimeren met het gebruik van een AED-toestel. Op het einde van de cursus kunnen de deelnemers een examen afleggen en een brevet ‘Eerste Hulp’ behalen.

De nieuwe gratis EHBO-cursus start op maandag 24 februari en bevat twaalf lessen die telkens plaatsvinden op maandag en woensdag van 19.30 tot 21.45 uur in het Koetshuis, Stationsstraat 7 in Denderleeuw. Meer info en inschrijven via 0478/88 18 31 of vorming@denderleeuw-haaltert.rodekruis.be