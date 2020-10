Rode Kruis neemt intrek in nieuwe lokalen aan Thontlaan Claudia Van den Houte

12 oktober 2020

18u42 0 Denderleeuw De Rode Kruis afdeling-Denderleeuw-Haaltert heeft haar intrek genomen in haar nieuwe lokalen langs de Thontlaan.

Het gemeentepersoneel renoveerde de oude kleedkamers van FCV Dender, zodat ze nu geschikt zijn voor de activiteiten en werking van het Rode Kruis. De afdeling heeft er een grote afgesloten carport voor stockage van materiaal en een ziekenwagen. Er is ook een ruim lokaal waar eerstehulpsopleidingen kunnen worden gegeven. De eerste EHBO-les start vanavond, maandag, al. Het verschil met de oude lokalen aan 't Kasteeltje is groot. “Hier zitten we veel ruimer, hebben we al ons materiaal bijeen - vroeger zaten we op drie locaties - en is er plaats genoeg voor onze wagen”, vertelt voorzitter Iris Van Den Haute.

“Als er een oproep is, kunnen we snel inladen. Het materiaal bevindt zich slechts op één meter van onze wagen. Met de carport is alles veel efficiënter georganiseerd. We kunnen de EHBO-cursus nu ook coronaproof starten. In ons oud lokaal zou dat moeilijk zijn geweest, gezien de beperkte ruimte. Naast een ruim lokaal voor opleidingen en vergaderingen, hebben we hier ook een werkruimte waar we ons grof materiaal stockeren, een ruimte waar er nog een keuken komt,.. We hebben ook een uitleendienst, waar mensen onder meer een rolstoel of looprekje kunnen huren”, aldus Van Den Haute.

De renovatiewerken kostten bijna 23.000 euro aan materialen. “En dan rekenen we de uren van ons personeel niet mee. Maar dit project is een win-win want we vermijden het verkommeren van deze gebouwen, geven ze een nuttige en maatschappelijke bestemming en helpen een vereniging verder in hun werking”, stelt schepen van Facility Jan De Nul (CD&V). “Het gaat ook het vandalisme tegen dat er soms was omdat de lokalen verlaten waren”, zegt burgemeester Jo Fonck (LvB).

Het Rode Kruis is de derde vereniging die een nieuwe thuis kreeg langs de Thontlaan. Eerder verhuisde Chiro Denderleeuw naar de vroegere kantine en ook de hondenclub ‘Onze Gezel’ huurt er een deel van de gebouwen en een deel van het vroegere voetbalveld.