Rode Kruis houdt bloedinzameling in zaal De Vrede Claudia Van den Houte

10 juni 2020

12u25 1 Denderleeuw Het Rode Kruis Denderleeuw houdt donderdag en vrijdag een bloedinzameling in zaal De Vrede.

“Momenteel is er geen enkel bewijs dat het coronavirus via bloed kan worden overgedragen en bijgevolg is zowel doneren als ontvangen van bloedproducten volledig veilig”, klinkt het bij het Rode Kruis Denderleeuw. “Uiteraard zullen de bloedafnames doorgaan met alle aandacht voor de regels van ‘social distancing’. Daarom wordt er verplicht op afspraak gewerkt.”

“We vragen donoren ook om een eigen balpen mee te nemen om de medische vragenlijst in te vullen. Zo beperken we het fysieke contact tussen onze donoren en medewerkers/vrijwilligers nog meer en verloopt de registratie dus extra veilig.” Er wordt ook aangeraden om een eigen mondmasker te dragen.

Een afspraak vastleggen kan via https://donorportaal.rodekruis.be of via het gratis nummer 0800/777.00. Donoren zonder afspraak zijn ook nog steeds welkom, maar enkel indien er vrije plaatsen beschikbaar zijn en het combineerbaar is met de afspraken die al ingeboekt staan. De bloedafnames vinden op op donderdag 11 en vrijdag 12 juni van 17.30 uur tot 21 uur plaats in zaal De Vrede, op het Dorp in Denderleeuw.