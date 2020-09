Renovatiewerken afgerond: Sporthal Ottoy heeft nieuw dak en nieuwe douches Claudia Van den Houte

25 september 2020

19u40 1 Denderleeuw De gemeentelijke sporthal André Ottoy aan het Walleken heeft een gloednieuw dak en nieuwe douches. De renovatiewerken, die 148.795 euro kostten, werden afgerond. Het gemeentebestuur plant in de toekomst een herinrichting van het hele sport- en recreatiepark Armand De Pelsmaecker.

De sporthal staat er intussen meer dan 27 jaar. Vooral de renovatie van het dak is goed nieuws voor de sportverenigingen en bezoekers. Door schade na een zware storm moest het dak de voorbije jaren regelmatig worden hersteld. “We kozen daarom voor een grondige renovatie”, aldus schepen van Sport en Ruimtelijke Ordening Yves De Smet (LvB). “Met de vernieuwing van de douches, waterdichte afwerking en betegeling, nieuw kraanwerk en inwerken in de muur van de leidingen is het gebruikscomfort voor de sporters veel verbeterd.” Tijdens de sluiting van de sporthal door de coronacrisis hebben de zaalwachters ook verfwerken uitgevoerd in de hal en de kleedkamers.

“We zijn ook bezig met een ontwerp voor de herinrichting van het hele sport- en recreatiepark Armand De Pelsmaecker”, vertelt schepen van Klimaat en Duurzaamheid Andy Depetter (Groen). “Daarin is er aandacht voor de doorwaadbaarheid van de site en is er voldoende ruimte voor fietsers en voetgangers, groene verplaatsingsassen en het centraliseren van de speel- en sportruimte. De mogelijkheid om het Walleken autoluw te maken of het omtoveren van het Walleken naar fietsstraat wordt verder onderzocht.”