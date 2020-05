Regenboogzebrapad op komst in Denderleeuw als permanent symbool tegen discriminatie Claudia Van den Houte

11 mei 2020

22u33 4 Denderleeuw Denderleeuw krijgt een regenboogzebrapad in de aanloop naar de Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie.

De gemeente maakte er al een jaarlijkse gewoonte van om naar aanleiding van de Internationale Dag Tegen Homofobie en Transfobie op 17 mei de regenboogvlag te laten wapperen aan het administratief centrum en ’t Kasteeltje. De Vlaamse holebi- en transgenderkoepel Çavaria en alle Regenbooghuizen roepen al enkele jaren op om de regenboogvlag uit te hangen aan openbare gebouwen. Ook dit jaar zal in Denderleeuw de vlag van 11 tot 31 mei wapperen. Nu gaat de gemeente nog een stapje verder. “We laten een regenboogzebrapad schilderen als permanent symbool. Hiermee zeggen we dat er in onze gemeente geen plaats is voor discriminatie, elke dag van het jaar”, aldus schepen Andy Depetter (Groen).

Het regenboogzebrapad zal de komende dagen in de Leeuwerikenlaan worden geschilderd, nabij het kruispunt met de N405. “Met deze signalen toont onze gemeente dat we open en solidair zijn voor al onze burgers, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of genderexpressie”, besluit schepen Sofie Renders (CD&V).