Recylagepark krijgt wachtzone om verkeershinder door files tegen te gaan Claudia Van den Houte

23 april 2020

14u35 1 Denderleeuw Aan het recyclagepark in Denderleeuw wordt er een wachtzone aangelegd. Die komt er nadat het recylagepark sinds de heropening dagelijks met files kampt.

“Om de files te verhelpen, hebben we in samenspraak met afvalintercommunale ILvA en het Agentschap Wegen & Verkeer beslist om een wachtzone aan te leggen ter hoogte van de N208”, zegt schepen Andy Depetter (Groen). “Hiervoor werd de grasstrook naast de rijbaan uitgerust met rijplaten. We raden de bezoekers aan om te wachten in deze zone alvorens ze het recyclagepark inrijden. Op deze manier worden er geen files veroorzaakt en wordt ook het verkeer op de rotonde niet gehinderd.”

“Om de wachtzone te bereiken moeten automobilisten het fietspad kruisen”, vervolgt schepen Yves De Smet (LvB). “We vragen dan ook om de nodige aandacht te besteden aan mogelijke fietsers die op het fietspad rijden. De veiligheid van de zwakke weggebruiker mag niet in het gedrang komen. Ook willen we nog eens onderstrepen dat inwoners enkel essentiële verplaatsingen mogen maken. Indien een bezoek aan het recyclagepark nog even kan wachten, stel je dit dus best uit tot na de coronacrisis.”