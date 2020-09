Provincie weigert vergunning voor opvullen Vlamovenput en verder leemontginning Claudia Van den Houte

01 september 2020

19u01 0 Denderleeuw De provincie Oost-Vlaanderen heeft een vergunning geweigerd voor het opvullen van de Vlamovenput en een verdere leemontginning in de kouter.

Twee firma’s hadden eerder dit jaar een nieuwe aanvraag ingediend voor een verdere leemontginning in de Vlamovenkouter, iets waartegen al vele jaren protest is. De firma die eigenaar is, had een aanvraag ingediend om verder leem te ontginnen op de Vlamovenkouter binnen het huidige vergunde ontginningsgebied. Een firma in grond- en afbraakwerken had dan weer een vergunning aangevraagd om de Vlamovenput verder op te vullen met zuivere grond om er landbouwgrond te kunnen van maken.

De gemeente Denderleeuw gaf een negatief advies voor beide vergunningsaanvragen, maar het is de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen die hierover beslist. Zij weigert nu beide vergunningen. Het Denderleeuws gemeentebestuur reageert tevreden: “We hebben geijverd om de open kouters te vrijwaren en de provincie volgt ons daarin”, aldus schepen van Klimaat Andy Depetter (Groen).



De Vlamovenvijver kampt wel met enorme verdroging, wat recent tot de dood van heel wat vissen leidde.