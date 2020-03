Popverbranding sluit 46ste carnaval af: “Het was super” Claudia Van den Houte

10 maart 2020

10u26 0 Denderleeuw De carnavalisten hebben de 46ste editie van carnaval Denderleeuw afgesloten met de popverbranding in de Stadionlaan.

Prins en prinses carnaval Nino en Daisy mochten de pop in brand steken, samen met onder meer jeugdprins Jason en jeugdprinses Sharinya. Voor hen was de popverbranding zeker een emotioneel moment. Prins Nino en prins Daisy kijken tevreden terug op de voorbije carnaval. Voor prins Nino waren de voorbije dagen extra bijzonder, want hij werd vrijdag ook voor het eerst vader. “Het was zwaar, want ik heb naast carnaval ook mijn vaderschap gevierd”, aldus Nino De Ridder. “Het was een mooie stoet, iedereen heeft goed zijn best gedaan. Als prins krijg je veel respect van de andere carnavalisten. Ze kijken een beetje op naar de prins. Ik zou het zo opnieuw doen. Het was super.”