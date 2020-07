Politiezone zet fietspatrouilles in om inwoners en handelszaken te sensibiliseren rond corona: “Beboeten of sluiten is niet ons opzet tenzij bij meerdere overtredingen” Koen Baten

16 juli 2020

11u21 0 Denderleeuw De politiezone Denderleeuw/Haaltert zet vanaf vandaag twee fietspatrouilles in om de 40.000 bewoners en de handelszaken te sensibiliseren rond de coronamaatregelen. Er zal onder meer gecontroleerd worden op het dragen van de mondmaskers bij een bezoek aan de winkels. De patrouilles komen er na verschillende meldingen van bewoners die geen mondmasker dragen. “Bestraffen is niet het opzet, wel het virus in de kiem smoren in onze gemeente en de mensen informeren", zegt korpschef Koenraad Tacq.

Het idee groeide binnen de politiezone nadat ze tientallen mails kregen doorgestuurd van de inwoners en de burgemeesters van Denderleeuw en Haaltert over bewoners die zich niet aan de regels houden in de winkels. “We hebben vernomen dat het toch wel niet overal in orde is zoals het zou moeten zijn", zegt Tacq. “Elke individuele mail behandelen en onderzoeken is haast onmogelijk, daarom hebben we besloten om met de zone twee ploegen met telkens twee fietsers in te zetten om een sensibiliseringscampagne op starten", klinkt het.

De patrouilles zullen rondfietsen in beide gemeentes en controles doen bij de handelszaken of alles wel in orde is en of de klanten die de zaak willen betreden zich aan de regels houden. “Het cijfer stijgt de laatste dagen weer opnieuw en een stijgende golf is wat we absoluut willen vermijden”, aldus de korpschef. “Als politie kunnen we hier zeker een rol spelen en de bewoners wijzen op de gevaren en de mogelijk gevolgen als ze de regels niet respecteren. Het is belangrijk dat we als politie ook aanwezig zijn en laten en de mensen wijzen op de gevaren.”

De patrouilles gebeuren bewust per fiets doorheen de straten. “Op deze manier kunnen ze snel afstappen en de campagne doelgericht aanpakken, terwijl dit met een dienstvoertuig moeilijker is", zegt Tacq. “Het gaat bij ons vooral om de opgelegde norm van de mondmaskers te respecteren. Dit is het nieuwe normaal voorlopig en daar willen we blijven op hameren, ook vanuit de politie.”

De korpschef benadrukt dat het in de eerste plaats gaat om sensibilisatie en niet het beboeten van mensen of handelszaken. “Het is echt niet onze bedoeling om te gaan straffen of te beboeten. We zijn er echt wel om de mensen bewust te maken en te helpen", klinkt het. “Stel dat we meerdere overtredingen in handelszaken vaststellen en de eigenaars doen er niets aan dan zullen we wel overgaan tot een sluiting", aldus Tacq.

De politie wil ook in de omgekeerde richting werken. Handelszaken die er wel alles aan doen om alles veilig te laten verlopen zullen beloond worden. “In de nabije toekomst kunnen we misschien een certificaat voorzien voor zaken die coronaproof zijn en zich perfect houden aan de regels. We zijn dit systeem aan het bekijken voor in de nabije toekomst en intussen blijven we sensibiliseren", besluit de korpschef.