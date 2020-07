Politiezone waarschuwt voor fietsdiefstallen en geeft tips om diefstal tegen te gaan Koen Baten

09 juli 2020

15u17 0 Denderleeuw/Haaltert De politiezone Denderleeuw/Haaltert krijgt de laatste tijd verschillende meldingen binnen van fietsdiefstallen uit garageboxen of tuinhuizen. De daders zijn vooral uit op elektrische fietsen en koersfietsen. Zij raden aan om waakzaam te zijn en geven ook enkele tips.

De inbraken en diefstallen van fietsen zijn niet alleen in de politiezone van Denderleeuw en Haaltert een probleem. Ook in de naburige politiezones is er een stijging op te meten in het aantal fietsdiefstallen. “Het is daarom altijd veiliger om de fiets volledig vast te maken, ook binnen", klinkt het.

Ze raden ook aan om alle waardevolle spullen te verwijderen en het tuinhuis of de garage goed af te sluiten zodat niet alles open blijft staan. Ook het laten registreren van fietsen is een aangeraden actie. “Ben je toch slachtoffer van een inbraak dan doe je best altijd aangifte bij de politie", klinkt het.