Politiezone betrapt meer dan 150 overtreders tijdens snelheidscontrole Koen Baten

04 juni 2020

15u28 0 Denderleeuw De politiezone Denderleeuw/Haaltert heeft woensdagnamiddag een grote controle gehouden op snelheid in het verkeer. Er werd op drie verschillende locaties gecontroleerd in de zone. Maar liefst 163 bestuurders duwden het gaspedaal te diep in.

De controle heeft nog maar eens bewezen waarom het zo belangrijk is om te blijven flitsen. De eerste controle gebeurde op de Expresweg. Daar werden 1.163 voertuigen gecontroleerd en reden 61 bestuurders te snel. Ook in de Hoogstraat in Iddergem werd er gecontroleerd. Daar reden zestig bestuurders van de 736 gecontroleerde voertuigen te snel. Een bestuurder werd er zelf geflitst met een snelheid van 104 kilometer per uur in plaats van vijftig. Zijn rijbewijs zal ingetrokken worden.

Tot slot werd er ook nog op de Ninoofsesteenweg in Denderhoutem gecontroleerd. Daar reden 42 voertuigen van de 183 gecontroleerde wagens te snel.