Politiekorps verwelkomt maar liefst negen nieuwe agenten Koen Baten

16 juli 2020

15u18 0 Denderleeuw Het politiekorps van Denderleeuw en Haaltert heeft broodnodige nieuwe agenten in dienst kunnen nemen om de werking in de zone te verbeteren. Het gaat om twee inspecteurs, vijf hoofdinspecteurs en twee commissarissen. “Met deze versterking kan de politiezone Denderleeuw en Haaltert nog meer de veiligheid van de inwoners verzekeren", klinkt het.

In maart van dit jaar kwam commissaris Kris De Neve al terug naar het korps om samen met de nieuwe hoofdinspecteurs Katy De Bondt en Bart Pardaens de wijkafdeling en de sociale cel voor dienst Jeugd en Gezin te gaan leiden. “Ze willen volop inzetten op de aanspreekbare, zichtbare wijkinspecteur in de buurt. Daarbij zullen wijkinspecteurs ook vaker gebruik maken van de fiets. Ook monitoren ze op sociale problematieken waarin getracht wordt tot een oplossing te komen of waarbij gepast wordt doorverwezen”, klinkt het.

Twee maanden later kwam commissaris Marc André bij het korps. Hij staat in voor het informatiebeheer en de communicatie binnen de zone. De grote uitdaging op vlak van interne werking zijn het toepassen van tools als ‘Sharepoint’ en ‘Teams’. Alle interessante regelgeving en instructies worden daarbij gecentraliseerd en raadpleegbaar op gelijk welke device. “Er zal ook werk worden gemaakt van meer externe communicatie via sociale media en dit in samenwerking met de communicatiediensten van de gemeente Haaltert en Denderleeuw”, klinkt het.

Begin vorige maand en begin deze maand zijn er nog eens vier nieuwe inspecteurs bijgekomen. Het gaat om inspecteurs Evy Van Blyenbergh en Tinneke Walgraef, die hun opleiding met succes hebben afgelegd en de interventiedienst versterken. Hoofdinspecteurs Anneleen Schandevyl en Kevin Van Den Eeckhout zijn sinds begin deze maand terug in de politiezone en hebben de leiding over de interventiedienst.

Tot slot is ook hoofdinspecteur Jille Godart een versterking voor de zone. Zij vervoegt de recherche sinds begin deze maand.