Politieagent en burgers die drenkeling uit Dender hielpen krijgen medaille voor moed en zelfopoffering Koen Baten

24 september 2020

15u03 2 Denderleeuw Jan Roels, Sven Timmermans en inspecteur van politie Sam Goossens hebben van de gemeente Denderleeuw een medaille en diploma gekregen voor moed en zelfopoffering nadat ze in 2019 een fietser uit de ijskoude Dender hebben gered. “Wat deze mannen toen gedaan hebben verdient respect", zegt burgemeester Jo Fonck.

De feiten dateren al intussen van 14 juni 2019. Armand De Maeseneer werd toen ter hoogte van de Schiptrekkersbrug onwel en kwam met zijn fiets in het water terecht. De kant was bijzonder steil en de stroming was sterk die dag waardoor het voor de fietser onmogelijk was om uit het water te kruipen. De Dender was bovendien erg koud die dag waardoor de spieren heel snel verkrampen.

Jan Roels uit Denderleeuw hoorde de luide plons en ging meteen ter plaatse om te kijken wat er gebeurde. Hij zag de fietser drijven met zijn gezicht naar beneden en sprong zonder twijfel het water in om de man om te draaien. Sven Timmermans was ook in de buurt en Jan riep op de man om ook te komen helpen. De hulpdiensten werden toen ook verwittigd. De twee slaagden er intussen in de drenkeling naar de kant te brengen en hem boven water te houden maar konden zelf ook niet meer op de oever klimmen.

Sam Goossens van de politiezone Denderleeuw/Haaltert sprong toen ook het water in en ging helpen. Andere collega’s van de politie vormden een menselijke ketting om iedereen uit het water te kunnen bevrijden. Voor dit optreden kregen de drie mannen gisteren een erkenning, nadat ze eerder ook al een cadeaubon kregen voor hun heldendaad. Ook commissaris Wim Van Vaerenbergh was aanwezig, want zijn manschappen reageerden die dag snel en alert.“Je hoort vaak redders zeggen dat ze zelf niet beseffen dat ze een heldendaad hebben verricht. Maar niet veel mensen reageren bij dit soort ongevallen heel adequaat en efficiënt, met gevaar voor eigen leven. Gelukkig zijn er mensen zoals Jan, Sven en Sam die dat wel doen”, besluit de burgervader.